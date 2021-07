Voetbalsupporters die zich in Engeland schuldig maken aan (online) racisme, kunnen binnenkort door een wetswijziging een stadionverbod krijgen. Dat heeft de Britse premier Boris Johnson woensdag aangekondigd.

Vanuit de politiek werd deze week aangedrongen op een verandering van de wet, die nu alleen nog geldt voor racistische uitingen in het stadion. Binnenkort valt ook online racisme daar dus onder.

"We zijn ermee bezig om ervoor te zorgen dat de wetgeving rond stadionverboden wordt gewijzigd", zei Johnson. "Dus dat je het stadion niet meer inkomt als je schuldig bent aan het online racistisch bejegenen van spelers, zonder mitsen en maren. Geen uitzonderingen en geen excuses."

Racisme was al een groot probleem in het Engelse voetbal, maar werd afgelopen weekend na de door Engeland verloren EK-finale opnieuw een thema. De zwarte spelers Marcus Rashford, Jadon Sancho en Bukayo Saka misten in de penaltyserie tegen Italië en kregen op sociale media veel over zich heen.

Het leidde onder meer tot een petitie voor een wetswijziging, die inmiddels al meer dan 980.000 keer getekend is. Daarnaast ging premier Johnson in gesprek met Facebook, Twitter, TikTok, Snapchat en Instagram.

Volgens de huidige Britse wetgeving kunnen stadionverboden tussen de drie en tien jaar duren. Overtreders kunnen ook worden gedwongen hun paspoort in te leveren voor buitenlandse wedstrijden.