Florentino Pérez ligt in Spanje onder vuur nadat een aantal audiofragmenten van hem waren gelekt. De voorzitter van Real Madrid laat zich daarin zeer negatief uit over onder anderen Cristiano Ronaldo, José Mourinho, Iker Casillas en Raúl.

Ronaldo, die tussen 2009 en 2018 met veel succes voor Real speelde, wordt in de door El Confidencial gepubliceerde fragmenten bestempeld als "een idioot, een zieke man". "Je denkt dat hij normaal is, maar dat is niet zo", voegt Pérez eraan toe. "Als hij wel normaal is, zou hij niet de dingen doen die hij doet."

In de fragmenten, die dateren van jaren geleden, worden Ronaldo, diens zaakwaarnemer Jorge Mendes en oud-Real-coach Mourinho door Pérez "mannen met een verschrikkelijk ego" genoemd. "Ze zijn verwend en zijn de realiteit uit het oog verloren."

Dinsdag kwamen ook al pittige teksten van Pérez over clubiconen Casillas ("een grote oplichter") en Raúl ("een verschrikkelijk slechte man") uit 2006 naar buiten.

Pérez: 'Dit heeft te maken met de Super League'

De 74-jarige Pérez, die bezig is aan zijn tweede termijn als voorzitter van Real, reageerde dinsdag in een verklaring al op de uitgelekte quotes over Casillas en Raúl.

"De betreffende journalist heeft de uitspraken stiekem opgenomen en probeert ze al jaren zonder succes te verkopen. Het verrast me dat El Confidencial ze na al die jaren alsnog heeft gepubliceerd", liet hij weten.

"Het zijn op zichzelf staande quotes die onderdeel waren van gesprekken. Ze zijn uit hun verband gerukt. Ik denk dat deze publicaties te maken hebben met mijn rol als een van de drijvende krachten achter de Super League."

Pérez heeft de zaak inmiddels overgedragen aan zijn advocaten, die onderzoeken of er stappen kunnen worden gezet.