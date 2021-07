NAC Breda heeft assistent Edwin de Graaf woensdag definitief gepromoveerd naar de functie van hoofdtrainer. De 41-jarige oud-speler van de Keuken Kampioen Divisie-club is in ieder geval komend seizoen de eindverantwoordelijke.

De Graaf fungeerde de afgelopen weken al als hoofdcoach, nadat Maurice Steijn een maand geleden was opgestapt. Steijn stopte omdat hij en zijn familie werden bedreigd door supporters van de club na een interne machtsstrijd.

"We hebben afgelopen seizoen van dichtbij kunnen zien wat Edwin in zijn mars heeft. Hij kent de weg die we zijn ingeslagen en we zijn dan ook blij te kunnen melden dat Edwin onze nieuwe hoofdtrainer is", zegt algemeen directeur Mattijs Manders op de site van NAC.

De Graaf speelde tussen 2006 en 2010 87 wedstrijden (achttien goals) voor de club uit Breda. De oud-middenvelder begon zijn trainerscarrière in de jeugd bij Feyenoord, werd in 2017 assistent bij het eerste elftal van ADO Den Haag en kwam vorige zomer als assistent naar NAC.

"Ik ben erg blij met het vertrouwen van de club om mij hoofdtrainer te maken", aldus De Graaf. "Ik ken NAC natuurlijk erg goed. Niet alleen vanuit mijn tijd als speler, maar ook van afgelopen jaar als assistent. Ik zie erg uit naar mijn eerste klus als hoofdtrainer."

NAC begint het nieuwe seizoen in de Keuken Kampioen Divisie op 8 augustus met een uitwedstrijd tegen VVV-Venlo.