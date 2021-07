Vitesse heeft woensdag zijn tweede nieuwe aanvaller voor het nieuwe seizoen gepresenteerd. De Arnhemmers nemen Nikolai Baden Frederiksen over van Juventus. De Deense spits tekent voor drie jaar, met een optie voor nog een seizoen.

"Nikolai is talentvol, maar tegelijkertijd ook al ervaren. Daarnaast is hij een veelzijdige speler; hij kan als een echte spits fungeren, maar is ook flexibel genoeg om bijvoorbeeld als nummer 10 te spelen", zegt technisch directeur Johannes Spors op de site van Vitesse. "Met gepaste trots heten we hem welkom."

De 21-jarige Frederiksen speelde eerder al heel even in Nederland. Fortuna Sittard huurde de Scandinaviër begin 2020 voor een half jaar, maar hij kwam in Limburg maar tot twee duels doordat de competitie al snel werd stilgelegd vanwege de coronapandemie.

De jeugdinternational van Denemarken begon zijn profcarrière in eigen land bij FC Nordsjaelland, dat hem in de zomer van 2018 voor 1,25 miljoen euro verkocht aan Juventus. Bij de Italiaanse topclub speelde hij niet in het eerste elftal. Zijn contract in Turijn liep door tot medio 2023. Vitesse meldt niet of de club een transfersom heeft betaald.

Vorig seizoen maakte Frederiksen een goede indruk bij WSG Tirol. Hij maakte als huurling achttien goals in 31 wedstrijden in de Oostenrijkse Bundesliga.

Vitesse huurde eerder deze zomer de Zwitserse vleugelaanvaller Julian von Moos van FC Basel. Spits Loïs Openda wordt bovendien nog een jaar gehuurd van Club Brugge.