Ajax zal komend seizoen met het oude logo op het thuisshirt spelen. De Amsterdammers vervullen zo een langgekoesterde wens van veel fans.

Ajax veranderde in 1990 na 62 jaar zijn logo naar een meer moderne tekening van de Griekse held naar wie de club vernoemd is. Supporters pleitten er sindsdien regelmatig voor dat het oude logo weer terugkomt. In 2014 was er een grote demonstratie in het centrum van Amsterdam.

De regerend kampioen komt die fans nu voor één jaar tegemoet, als bedankje voor de steun in het voorbije seizoen. Supporters waren toen vanwege het coronavirus bij een heel beperkt aantal wedstrijden welkom in de Johan Cruijff ArenA. Ter compensatie legden de fans een groot doek in het stadion met daarop groot het oude logo.

"In wat na zo'n onwerkelijk seizoen een passend eerbetoon aan fans is, zal dit historische logo tijdens het seizoen 2021/2022 eenmalig op het thuistenue te zien zijn", meldt Ajax woensdag op zijn site.

Het 'nieuwe' logo van Ajax, dat sinds 1990 wordt gebruikt. Het 'nieuwe' logo van Ajax, dat sinds 1990 wordt gebruikt. Foto: Pro Shots

Kampioenssterren gaan naar de nek

Bij thuiswedstrijden in de Eredivisie worden de namen van de spelers niet op de shirts afgedrukt, net als vroeger. Alleen het rugnummer is op de achterkant te zien. In Europese wedstrijden staan de namen van de spelers er wel op, omdat de regels van de UEFA dat voorschrijven.

Op de plek waar het oude logo is geplaatst, staan normaal gesproken de drie kampioenssterren van Ajax. Die worden op het thuisshirt verplaatst naar de nek.

"Naast het historische logo is ook eenmalig de kleur rood aangepast en de rode baan smaller gemaakt, om de directe verwijzing naar shirts uit het verleden van Ajax te voltooien. Net als bij sommige eerdere shirts, is het Ajax-logo deels op de rode baan en deels op de witte baan geplaatst", aldus Ajax.

Voor de gebruikers van de app: tik op de video om de presentatie van het nieuwe thuisshirt van Ajax te bekijken.