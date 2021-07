Dusan Tadic staat op het punt om zijn contract bij Ajax nog eens met een jaar te verlengen, zo schrijven De Telegraaf en VI woensdag. De aanvoerder lag al voor jaren vast in de Johan Cruijff ArenA.

Volgens zijn oude contract zou de 32-jarige Tadic minimaal tot de zomer van 2023 speler van Ajax blijven en zou hij in ieder geval tot medio 2026 als trainer aan de club verbonden zijn.

De nieuwe verbintenis van de Serviër, die deze zomer in verband werd gebracht met AC Milan, houdt in dat hij in ieder geval tot het seizoen 2023/2024 Ajax-speler is en dat hij tot de zomer van 2027 vastligt bij de Amsterdammers.

Tadic speelt sinds de zomer van 2018 voor Ajax, waar hij veel indruk maakt. De oud-speler van FC Groningen en FC Twente heeft inmiddels 149 wedstrijden, 76 goals en 70 assists achter zijn naam staan als Ajacied.

In het seizoen 2019/2020 was Tadic aanvoerder van de ploeg die Europees veel indruk maakte en op een haar na de Champions League-finale haalde. Hij werd twee keer kampioen met Ajax en pakte ook twee keer de KNVB-beker.

Momenteel bereidt Tadic zich met Ajax voor op het nieuwe seizoen, dat op 7 augustus begint met de strijd om de Johan Cruijff Schaal tegen PSV. Een week later komt NEC naar de Johan Cruijff ArenA in de eerste Eredivisie-speelronde.