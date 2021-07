Arsenal-trainer Mikel Arteta heeft er vertrouwen in dat aanvaller Bukayo Saka geen blijvende schade overhoudt aan de vele racistische opmerkingen van zondag op sociale media na de EK-finale tussen Engeland en Italië. Saka miste de beslissende strafschop, waardoor de titel naar de Italianen ging.

"Ik heb al met hem gesproken. Volgens mij hebben de meeste mensen om hem heen met hem gesproken of hem een berichtje gestuurd. Het gaat goed met hem", zegt Arteta maandag tegen Sky Sports.

"Hij heeft een sterk karakter. Hij heeft veel liefde en steun uit de voetbalwereld gehad. Niet alleen uit de Arsenal-hoek, maar ook van de nationale ploeg en alle Engelse fans. Wat hij heeft doorgemaakt, heeft hij niet verdiend."

De 39-jarige Arteta, die de jonge Saka vorig seizoen veelvuldig opstelde bij Arsenal, hoopt dat er eindelijk eens iets gedaan kan worden tegen racisme. Het is in Engeland al langer een groot probleem.

"Hopelijk kunnen we dit moment gebruiken om echt een statement te maken en kunnen we een einde maken aan racisme op sociale media", aldus de Spanjaard. 'Hopelijk komen er strengere wetten. Dit is het moment om door te pakken."

Naast Saka misten ook Marcus Rashford en Jadon Sancho een strafschop. Ook zij kregen te maken met racisme. Rashford kwam maandag met een verklaring. "Ik kan de hele dag kritiek accepteren op mijn prestaties, die strafschop had erin gemoeten, maar ik zal me nooit verontschuldigen voor wie ik ben en waar ik vandaan kom", zei hij daarin onder meer.