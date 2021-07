Jürgen Klopp is onder de indruk van Virgil van Dijk. De dertigjarige verdediger is op de weg terug van een zware kruisbandblessure en maakt op het trainingskamp in Oostenrijk een fitte indruk op de manager van Liverpool.

"Virgil draait nog niet twee sessies per dag met het team. Hij doet zijn tweede sessie met de revalidatie-afdeling. Maar het ziet er erg goed uit", aldus Klopp dinsdag.

"Ik weet niet precies wanneer hij de volgende stap kan zetten, maar dat gebeurt zeker in de komende vier weken. We zullen dan een grote stap zetten met Virgil."

Ook Joe Gomez, Joël Matip en Trent Alexander-Arnold zijn op de weg terug na blessureleed. "Ze zijn nog niet op het niveau van de anderen, maar dat is niet te vergelijken", vervolgde Klopp.

"Laten we het zo zeggen: voor alle vier ziet het er heel goed uit. We staan continu in contact met de medische staf over wat goed voor ze is. Moeten ze misschien iets meer doen dan de rest van de groep, of misschien wel iets minder?"

Van Dijk miste EK met Oranje

Van Dijk liep in oktober vorig jaar een zware knieblessure op en miste het EK met Oranje. De een-na-duurste verdediger ter wereld behoort tot de groep van ruim dertig spelers die Klopp heeft meegenomen naar Oostenrijk. Daarin ontbreken een paar internationals vanwege deelname aan het EK of de Copa América.

Liverpool eindigde afgelopen seizoen als derde in de Premier League en moest de titel afstaan aan Manchester City. Het nieuwe Premier League-seizoen begint voor Liverpool op zaterdag 14 augustus met een uitwedstrijd tegen Norwich City.