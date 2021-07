Engelse supporters hebben dinsdag de beschadigde muurschildering van Marcus Rashford in Manchester versierd met steunbetuigingen. De spits kreeg veel kritiek over zich heen en werd op sociale media racistisch bejegend na zijn gemiste strafschop in de verloren EK-finale tegen Italië.

Fans van Marcus Rashford versierden zijn vernielde muurschildering met steunbetuigingen. Foto: Getty Images

De spits was een van drie spelers van Engeland die in de beslissende penaltyserie van de EK-finale misten van 11 meter. Foto: Getty Images

Rashford, maar ook Jadon Sancho en Bukayo Saka werden op sociale media racistisch bejegend na hun gemiste strafschop. Foto: Getty Images

Een straatartiest repareert de muurschildering van Marcus Rashford. Foto: Getty Images

De spits van Manchester United reageerde maandagavond al op de racistische bejegeningen. "De penalty was niet goed genoeg, maar ik zal nooit sorry zeggen voor wie ik ben en waar ik vandaan kom." Foto: Getty Images