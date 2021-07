Dwight Lodeweges wordt assistent-trainer bij PEC Zwolle. De 63-jarige geboren Canadees keert terug bij de Eredivisionist nu zijn periode als assistent-bondscoach bij het Nederlands elftal ten einde is.

Lodeweges vertrok eind vorige maand na het mislukte EK tegelijk met bondscoach Frank de Boer bij Oranje. Hij maakte daar sinds de aanstelling van Ronald Koeman in februari 2018 al deel uit van de technische staf.

Tussen 1998 en 2001 was Lodeweges hoofdtrainer van PEC, dat toen nog FC Zwolle heette. In de jaren vóór zijn Oranje-periode werkte hij al als jeugd- en assistent-coach bij de bekerwinnaar van 2014. Nu wordt hij assistent van Art Langeler.

"PEC Zwolle heeft mij destijds, toen ik door de KNVB gevraagd werd voor assistent-bondscoach, de kans gegeven die ervaring aan te gaan. Daar ben ik de club nog altijd dankbaar voor", aldus Lodeweges.

"Het is geen geheim dat ik graag op het veld sta om met die jongens aan de gang te gaan. Ik zie hier een mooie uitdaging voor mij weggelegd waar ik alle energie die ik in me heb in ga stoppen."

Tijdens zijn trainersloopbaan was Lodeweges eerder coach van onder meer FC Groningen, NEC, SC Cambuur en sc Heerenveen. Ook werkte hij als assistent-trainer bij PSV, waar hij ook nog even interim-coach was.