Girondins de Bordeaux mag komend seizoen gewoon in de Ligue 1 uitkomen. De Franse club werd onlangs naar het tweede niveau gezet vanwege financiële problemen, maar ging met succes in beroep.

Twee weken geleden kon Bordeaux geen sluitende begroting presenteren, omdat een grootaandeelhouder zich had teruggetrokken. De Direction Nationale du Contrôle de Gestion (DNCG), de organisatie die in Frankrijk toezicht houdt op de financiële situatie bij voetbalclubs, strafte de club daarop met een reglementaire degradatie.

Bordeaux had op dat moment al een nieuwe koper op het oog en ging "met optimisme" in beroep. Een presentatie van het overnameproject van de nieuwe eigenaar wist de DNCG maandagavond genoeg te overtuigen om de degradatie terug te draaien.

Daarmee voorkwam Bordeaux dat de club voor het eerst in bijna dertig jaar niet op het hoogste niveau mag uitkomen. Bordeaux speelde in het seizoen 1991/1992 voor het laatst in de Ligue 2, maar promoveerde toen als kampioen direct weer naar de Ligue 1.

Bordeaux kroonde zich zes keer tot landskampioen, maar geldt al jaren niet meer als topclub in Frankrijk. Afgelopen seizoen eindigden 'Les Girondins' als twaalfde in de Ligue 1. De laatste landstitel van Bordeaux dateert van 2009.

Het nieuwe seizoen begint op zondag 8 augustus. Lille OSC veroverde afgelopen seizoen verrassend voor het eerst sinds 2011 de landstitel.