Galatasaray heeft dinsdag een verstoorde voorbereiding beleefd in de aanloop naar de dubbele ontmoeting met PSV in de voorrondes van de Champions League. Een oefenduel met Olympiacos ging niet door vanwege een ruzie over een PCR-test.

Bij aankomst in Griekenland werden de PCR-testen van de spelers, onder wie Ryan Babel, niet geaccepteerd. Griekse ambtenaren eisten dat er nieuwe testen werden uitgevoerd, waar Galatasaray niet mee akkoord ging.

In een verklaring stelt Galatasaray dat de staf en spelers "op een uiterst ongepaste en zelfs arrogante manier zijn behandeld". Bovendien eist de club excuses van de Griekse autoriteiten wegens een "schending van de mensenrechten".

Het incident deed zich voor op een moment dat Ankara en Athene bezig zijn de banden te herstellen en na een onderbreking van vijf jaar directe onderhandelingen proberen te hervatten. Politieke spanningen tussen beide landen over energiebronnen en zeggenschap in de Middellandse Zee moeten daarmee verminderd worden.

De wedstrijd tegen Olympiacos zou voor Galatasaray de laatste test zijn voor het tweeluik met PSV in de tweede voorronde van de Champions League. De eerste ontmoeting is volgende week woensdag om 21.00 uur in Eindhoven. Een week later volgt de return in Istanboel.

De winnaar gaat door naar de derde Champions League-voorronde en de verliezer vervolgt het Europese avontuur in de derde voorronde van de Europa League. PSV oefent woensdag nog tegen PAOK.