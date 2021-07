Suriname is in de nacht van maandag op dinsdag (Nederlandse tijd) met een nederlaag aan de Gold Cup begonnen. De ploeg van bondscoach Dean Gorré was niet opgewassen tegen Jamaica, dat met 2-0 te sterk was.

Beide doelpunten vielen in de eerste helft. Al in de zesde minuut opende Shamar Nicholson de score en nog binnen het half uur maakte Bobby Reid de tweede treffer van de avond.

Bij Suriname maakte Ajacied Sean Klaiber als basisspeler zijn debuut. Op spits Gleofilo Vlijter na bestond de startende ploeg in het Exploria Stadium in het Amerikaanse Orlando louter uit spelers met een Eredivisie-link.

Naast Klaiber en Vlijter stonden Warner Hahn, Damil Dankerlui, Ryan Donk, Ridgeciano Haps, Dion Malone, Kelvin Leerdam, Diego Biseswar, Florian Jozefzoon en Sheraldo Becker in de basis bij de Surinamers.

De volgende wedstrijd van Suriname is in de nacht van vrijdag op zaterdag, wanneer Costa Rica de tegenstander is. In groep C wordt ook nog tegen Guadeloupe gespeeld. De beste twee landen uit iedere poule plaatsen zich voor de kwartfinales.

Eigenlijk zou het Curaçao van interim-bondscoach Patrick Kluivert ook meedoen aan de Gold Cup, maar door een aantal coronabesmettingen binnen de spelersgroep en staf ging er een streep door deelname.