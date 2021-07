Mitchel Bakker stapt over van Paris Saint-Germain naar Bayer Leverkusen. De Bundesliga-club betaalt volgens verschillende media zo'n 10 miljoen euro voor de linksback, die voor vier jaar heeft getekend in Duitsland.

De 21-jarige Bakker stond sinds 2019 onder contract bij Paris Saint-Germain, dat hem transfervrij had overgenomen van Ajax. Bij de Franse topclub kwam de verdediger tot 45 wedstrijden. Afgelopen seizoen was de Noord-Hollander zelfs basisspeler in de eerste halve finale van de Champions League tegen Manchester City, die met 1-2 verloren ging.

"Ik wil bij deze club de volgende stap in mijn loopbaan zetten", aldus Bakker. "Het gehele plaatje bij Leverkusen heeft me overtuigd om bij deze club te tekenen. Ze hebben bovendien erg hun best gedaan om mij binnen te halen en de gesprekken verliepen erg goed. De club is ambitieus en ik ook. Dat past goed bij elkaar."

Bij Bayer Leverkusen, dat in het afgelopen seizoen op een teleurstellende zesde plaats in de Bundesliga eindigde, moet Bakker de concurrentiestrijd aangaan met Daley Sinkgraven. Laatstgenoemde is normaal gesproken de vaste linksachter bij 'Die Werkself'.

"Mitchel Bakker is een technisch onderlegde en dynamische flankspeler wiens profiel perfect bij ons past", aldus sportief directeur Simon Rolfes. "Hij is nog jong, maar heeft al op het allerhoogste niveau bij een Europese topclub ervaring opgedaan. We zijn er zeker van dat hij een succesvolle toekomst tegemoet gaat."

Bakker doorliep de gehele jeugdopleiding van Ajax, maar een doorbraak in het eerste elftal bleef uit. Uiteindelijk kwam hij tot slechts twee duels in de hoofdmacht van de Amsterdammers, waarna hij naar Parijs vertrok. Tot dusver speelde hij ook nog tien interlands in Jong Oranje.