Louis van Gaal keert vrijwel zeker terug als bondscoach van het Nederlands elftal. De Amsterdammer volgt de opgestapte Frank de Boer op en tekent, als de laatste puntjes op de i zijn gezet, een contract tot en met het WK van 2022. Dat melden De Telegraaf en VI woensdag.

De KNVB wil nog niet bevestigen of er een akkoord is bereikt. Eerder werd al wel duidelijk dat de voetbalbond met de 69-jarige trainer in gesprek was.

Van Gaal was van 2000 tot 2002 en van 2012 tot 2014 ook al bondscoach van het Nederlands elftal. Na een mislukte eerste termijn, waarin Oranje zich niet wist te plaatsen voor het WK van 2002, revancheerde hij zich in zijn tweede periode door zijn ploeg verrassend naar de bronzen medaille op het WK van 2014 te leiden.

Sinds zijn ontslag bij Manchester United in 2016 genoot Van Gaal van zijn pensioen, al sloot hij een terugkeer als trainer nooit helemaal uit. Hij beloofde om op 24 september eenmalig een wedstrijd van Keuken Kampioen Divisie-club Telstar te coachen voor een loterij. Verder was hij als tv-analyticus actief.

Van Gaal neemt naar verluidt voormalig bondscoach Danny Blind en Henk Fraser mee als assistenten. Fraser combineert de baan bij de bond met het trainerschap bij Eredivisie-club Sparta Rotterdam. Frans Hoek zou de nieuwe keeperstrainer worden.

De KNVB was sinds het vertrek van De Boer op zoek naar een nieuwe bondscoach. De 51-jarige De Boer trok na de uitschakeling van Oranje tegen Tsjechië in de achtste finales van het EK zijn conclusies en leverde zijn contract in. Na een evaluatie van KNVB-directeuren Eric Gudde en Nico-Jan Hoogma kwam Van Gaal al snel in beeld.

Van Gaal moet gelijk aan de bak bij Oranje, want in september staan enkele belangrijke wedstrijden in de kwalificatiereeks voor het WK van 2022 in Qatar op het programma. Nederland neemt het dan op tegen Noorwegen (1 september, uit), Montenegro (4 september, thuis) en Turkije (7 september, thuis).

Van Gaal een van de beste Nederlandse trainers ooit

Van Gaal wordt beschouwd als een van de beste Nederlandse trainers aller tijden. De oud-speler van onder meer Sparta, Telstar en Royal Antwerp begon zijn trainerscarrière in 1991 bij Ajax, dat hij terugbracht naar de wereldtop. Tijdens zijn zesjarig verblijf wonnen de Amsterdammers de Champions League (1995), de wereldbeker voor clubteams (1995), de UEFA Cup (1992) en drie landstitels (1994, 1995 en 1996). In 1996 vertrok hij naar FC Barcelona.

Bij de Spaanse grootmacht kende Van Gaal een droomstart met het winnen van twee landstitels op een rij en de Spaanse beker, maar in zijn derde seizoen kwam hij in conflict met de clubleiding en de pers. Na de verloren titelrace vertrok hij naar het Nederlands elftal, waarmee hij het WK van 2002 misliep.

Na een mislukte terugkeer bij FC Barcelona en een teleurstellend verblijf als technisch directeur bij Ajax werd Van Gaal in 2005 verrassend trainer van AZ, waarmee hij in 2009 voor de tweede keer in de clubhistorie landskampioen werd. Met die landstitel verdiende hij een transfer naar Bayern München.

Bij 'Der Rekordmeister' won Van Gaal in zijn debuutseizoen de Duitse landstitel en beker, maar greep hij in de finale ten faveure van Internazionale naast de Champions League. Daarna ging het snel bergafwaarts met de Duitse club. In april 2011 werd Van Gaal ontslagen.

Ruim een jaar later keerde de Amsterdammer voor de eerste keer terug als bondscoach van Oranje, dat Bert van Marwijk had zien vertrekken na het dramatisch verlopen EK van 2012. Tegen alle verwachtingen in veroverde Van Gaal op het WK van 2014 brons met Oranje. Zijn daaropvolgende verblijf bij Manchester United liep uit op een sof, waarna hij in 2016 zijn officieuze pensioen afkondigde. Die breekt Van Gaal vijf jaar later zo goed als zeker af voor een derde termijn als bondscoach van Oranje.