Alexander Büttner keert terug in de Eredivisie. De 32-jarige linksback, die al een jaar geen officiële wedstrijd gespeeld heeft, tekende maandag voor één seizoen bij RKC Waalwijk.

De laatste wedstrijd van Büttner was in juli 2020 toen hij namens New England Revolution in de MLS speelde tegen DC United. Afgelopen winter tekende de oud-speler van Manchester United bij Apollon Limassol, maar daar werd zijn contract al na een paar weken ontbonden. Hij speelde geen wedstrijd voor de Cypriotische club.

In de zoektocht naar een nieuwe club trainde Büttner de afgelopen weken al mee bij RKC en dat heeft geresulteerd in een contract. Hij speelde vorige week ook al mee in een oefenduel met Go Ahead Eagles.

"De RKC-beleving is mij erg goed bevallen en ik kijk ernaar uit om komend seizoen mijn steentje bij te dragen", zegt Büttner maandag op de website van RKC.

Alexander Büttner in 2014 als speler van Manchester United. Alexander Büttner in 2014 als speler van Manchester United. Foto: Getty Images

'Zijn kwaliteiten staan buiten kijf'

RKC wordt de tweede club van Büttner in de Eredivisie, nadat hij verdeeld over twee periodes actief was voor Vitesse. In 2012 maakte hij een verrassende transfer naar Manchester United, waar hij in dertien Premier League-wedstrijden twee keer scoorde. Hij kwam ook uit voor Dynamo Moskou en Anderlecht.

Eerder deze zomer legde RKC al de Portugese keeper Joel Pereira en Iliass Bel Hassani vast. Algemeen directeur Frank van Mosselveld is blij dat ook Büttner in Waalwijk gaat spelen.

"De kwaliteiten van Alexander staan buiten kijf", aldus Van Mosselveld. "Met bijna driehonderd officiële duels op het hoogste niveau op zijn naam brengt hij bovendien een bak aan ervaring mee. Alexander is een veelzijdige speler die op meerdere posities uit de voeten kan. Zijn komst zorgt voor een balans tussen jong talent en ervaring binnen onze selectie."