Het is rond: Louis van Gaal begint aan zijn derde termijn als bondscoach van het Nederlands elftal. Nooit was een bondscoach van het Nederlands elftal ouder op het moment van aantreden en binnen drie maanden is de geboren Amsterdammer bovendien de oudste ooit.

Alleen Dick Advocaat (70 jaar en 48 dagen) was ouder dan Van Gaal toen hij in november 2017 tegen Roemenië voor het laatst op de bank zat bij Oranje. Van Gaal viert op 8 augustus zijn zeventigste verjaardag en tijdens de WK-kwalificatiewedstrijd Letland-Nederland op 8 oktober passeert hij Advocaat. Van Gaal is dan 70 jaar en 61 dagen.

Als het om termijnen gaat, dan evenaart Van Gaal Advocaat nu al. De oud-trainer van onder meer Feyenoord, PSV en AZ was eveneens verdeeld over drie periodes bondscoach van Oranje. Rinus Michels is met vier termijnen recordhouder: 1974, 1984, 1986 tot 1988 en 1990 tot 1992.

Van Gaal tekent bij Oranje tot en met het WK van 2022. Als Nederland zich voor het eindtoernooi in Qatar plaatst, dan is hij de eerste naoorlogse bondscoach met twee WK's achter zijn naam. Hij kan in de voetsporen treden van de Brit Bob Glendenning, die op de WK's van 1934 en 1938 de leiding had bij Oranje.

Van Gaal was al 43 interlands bondscoach

Van Gaal zat verdeeld over zijn twee eerdere periodes (2000-2001 en 2012-2014) 43 interlands op de bank bij Oranje en daarmee is hij ver verwijderd van een record. Glendenning, die van 1923 tot 1940 bondscoach was, is recordhouder met 87 interlands, gevolgd door Advocaat (62) en Michels (53).

Advocaat is de bondscoach die het vaakst won met het Nederlands elftal, namelijk 37 keer. Glendenning zegevierde 36 keer met Oranje en bij Marco van Basten staat de teller op 35. Van Gaal is met 26 overwinningen de nummer zeven op de lijst.

De eerste interland van Oranje in de derde periode van Van Gaal is op 1 september de WK-kwalificatiewedstrijd in Oslo tegen Noorwegen.