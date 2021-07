De overgang van Steven Berghuis van Feyenoord naar Ajax is rond. De aanvaller tekent volgens zijn management een contract voor vier jaar in Amsterdam. Diverse media, waaronder De Telegraaf, melden maandag dat het transferbedrag maximaal 5,5 miljoen euro is. Beide clubs moeten de transfer nog wel bekendmaken.

Vrijdag liet Feyenoord-directeur Frank Arnesen nog weten dat de transfer van Berghuis "in handen van juristen lag", maar nu zijn Feyenoord en Ajax dus alsnog akkoord en is een eventuele arbitragezaak van de baan.

In het tot medio 2022 lopende Feyenoord-contract van Berghuis was een gelimiteerde transfersom van 4 miljoen euro opgenomen. Ajax interpreteerde die clausule echter anders dan Feyenoord, waardoor de clubs steggelden over het bedrag.

De aartsrivalen zouden nu akkoord zijn over een vast bedrag van 4 miljoen euro voor de 29-jarige Berghuis, dat door middel van bonussen kan oplopen tot maximaal 5,5 miljoen euro.

Steven Berghuis in actie tegen Ajax op 17 januari van dit jaar. Steven Berghuis in actie tegen Ajax op 17 januari van dit jaar. Foto: Getty Images

Berghuis speelde 199 wedstrijden voor Feyenoord

Berghuis speelt sinds 2016 voor Feyenoord, waarmee hij een jaar later kampioen werd. In het shirt van de Rotterdammers kwam hij tot 199 wedstrijden, 87 doelpunten en 64 assists. De 28-voudig Oranje-international kwam verder uit voor FC Twente, VVV-Venlo, AZ en Watford.

Bij Ajax zal de Apeldoorner waarschijnlijk de concurrentiestrijd aan moeten gaan met rechtsbuiten Antony. De kans lijkt reëel dat David Neres de club deze zomer gaat verlaten.

Berghuis is sinds de invoering van de Eredivisie in 1956 de vierde speler die Feyenoord rechtstreeks verlaat voor Ajax. De laatste was Arnold Scholten in 1995.