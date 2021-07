De Braziliaanse bondscoach Tite is niet te spreken over de speelwijze van Argentinië in de finale van de Copa América. Volgens Tite maakten de Argentijnse spelers zich tegen Brazilië schuldig aan onsportief gedrag. Ook de organisatie van het toernooi krijgt ervan langs.

"De wedstrijd lag steeds stil. We wilden wel voetballen, maar dit was gewoon antivoetbal", begon Tite zijn betoog na afloop van de wedstrijd, die Argentinië met 1-0 won. Ángel Di María maakte in de 22e minuut in Rio de Janeiro het enige doelpunt.

"En daarna was het steeds duiken om overtredingen te krijgen", vervolgde Tite. "En als ze die dan hadden, dan duurde het een eeuwigheid voordat de vrije trap genomen was. De scheidsrechter zorgde ervoor dat er geen tempo in de wedstrijd zat. Hun strategie was om ons het voetballen onmogelijk te maken."

De Copa América werd vanwege politieke onrust in Colombia en zorgwekkende coronacijfers in Argentinië op het laatste moment verplaatst naar Brazilië. De organisatie had niet veel tijd om alles voor te bereiden en daar is Tite dan ook niet tevreden over.

"Het liet allemaal heel veel te wensen over. De velden waren heel slecht. De spelers zijn onnodig aan grote risico's blootgesteld. Ik heb het in het bijzonder over Alejandro Domínguez, de voorzitter van de CONMEBOL. Hij is verantwoordelijk voor de organisatie en de korte tijd waarin alles moest gebeuren."

Het is niet de eerste keer dat Tite kritiek uit op de organisatie van de Copa América. Dat leverde hem tijdens het toernooi al een boete van omgerekend 4.200 euro op.