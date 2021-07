Willem II heeft zich zondag versterkt met aanvaller Max Svensson. De Zweed komt over van Helsingborgs IF uit zijn vaderland. Eerder op de dag presenteerde Vitesse de Franse rechtsback Romaric Yapi als nieuwe aanwinst.

De overgang van Svensson is nog niet gemeld door Willem II, maar wel door Helsingborgs. De 23-jarige aanvaller, die meestal als linksbuiten speelt, had een aflopend contract in Zweden.

"Ik heb veel aan Helsingborgs te danken en voel me zowel verdrietig als blij. Het is mooi om iets nieuws te proberen in een nieuwe omgeving met echt goede spelers", zegt Svensson op de site van Helsingborgs.

Svensson kwam vier keer uit voor Jong Zweden en kwam namens Helsingborgs tot 133 officiële wedstrijden, waarin hij 27 doelpunten maakte en negen keer een assist gaf.

Eerder deze zomer huurde Willem II al Svenssons landgenoot Emil Bergström. De verdediger komt over van FC Utrecht. Daar staat het vertrek van onder anderen Jordens Peters, Sebastian Holmén, Jan-Arie van der Heijden, Mike Trésor en Vangelis Pavlidis tegenover.

Voor Willem II begint het nieuwe Eredivisie-seizoen op zondag 15 augustus met een thuiswedstrijd tegen Feyenoord.

Romaric Yapi verruilt Brighton & Hove Albion voor Vitesse. Romaric Yapi verruilt Brighton & Hove Albion voor Vitesse. Foto: Pro Shots

Yapi komt over van Brighton

Vitesse-aankoop Yapi (21) heeft voor drie jaar getekend en komt over van Brighton & Hove Albion, waar hij voornamelijk in het onder 23-elftal speelde. Hij deed één keer mee in de hoofdmacht. Dat was op 25 september 2019, toen hij inviel tijdens een League Cup-duel met Aston Villa.

Yapi doorliep de jeugdopleiding van Paris Saint-Germain, waar hij tijdens een oefenwedstrijd zijn officieuze debuut in het eerste elftal maakte. Als speler van de onder 19-ploeg vertrok de rechtsback, die ook op het middenveld kan spelen, naar Brighton.

Vitesse schat in dat Yapi zich in Arnhem verder kan ontwikkelen. "Romaric is een veelzijdige, energieke en snelle speler. Hij brengt kwaliteit met zich mee, maar heeft ook nog veel potentie om door te groeien", zegt technisch directeur Johannes Spors.

Eerder deze zomer verwelkomde Vitesse al keeper Daan Reiziger, middenvelder Toni Domgjoni en aanvaller Julian von Moos. Verder bleven huurlingen Jacob Rasmussen en Loïs Openda langer aan de club verbonden.

Het Eredivisie-seizoen begint voor Vitesse eveneens op 15 augustus, wanneer de ploeg van coach Thomas Letsch op bezoek gaat bij PEC Zwolle.