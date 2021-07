Vitesse heeft zondag de vierde aanwinst voor het nieuwe seizoen gepresenteerd. De Arnhemmers nemen de Franse rechtsback Romaric Yapi, die tot medio 2024 heeft getekend, over van Brighton & Hove Albion.

De bijna 21-jarige Yapi speelde bij Brighton voornamelijk in het onder 23-elftal. Hij deed één keer mee in de hoofdmacht. Dat was op 25 september 2019, toen hij inviel tijdens een League Cup-duel met Aston Villa.

Yapi doorliep de jeugdopleiding van Paris Saint-Germain, waar hij tijdens een oefenwedstrijd zijn officieuze debuut in het eerste elftal maakte. Als speler van de onder 19-ploeg vertrok de rechtsback, die ook op het middenveld kan spelen, naar Brighton.

Vitesse schat in dat Yapi zich in Arnhem verder kan ontwikkelen. "Romaric is een veelzijdige, energieke en snelle speler. Hij brengt kwaliteit met zich mee, maar heeft ook nog veel potentie om door te groeien", zegt technisch directeur Johannes Spors.

Eerder deze zomer verwelkomde Vitesse al keeper Daan Reiziger, middenvelder Toni Domgjoni en aanvaller Julian von Moos. Verder bleven huurlingen Jacob Rasmussen en Loïs Openda langer aan de club verbonden.

Het Eredivisie-seizoen begint voor Vitesse op zondag 15 augustus met een uitwedstrijd tegen PEC Zwolle. Een week later komt Willem II naar het GelreDome.