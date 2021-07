Titelverdediger Mexico is de Gold Cup in de nacht van zaterdag op zondag (Nederlandse tijd) begonnen met een teleurstellend 0-0-gelijkspel tegen Trinidad en Tobago. Een extra tegenvaller was dat oud-PSV'er Hirving Lozano uitviel met een zware hoofdblessure.

Voor het oog van 41.000 toeschouwers in Dallas kwam Lozano in de achttiende minuut hard in botsing met keeper Marvin Philip van Trinidad en Tobago. De aanvaller van Napoli kreeg de knie van de doelman vol in zijn gezicht.

Lozano bleef met een bebloed gezicht liggen en werd lang behandeld. De 25-jarige Mexicaan, die werd vervangen door Ajacied Edson Álvarez, werd met een nekbrace per brancard naar het ziekenhuis gebracht. Onduidelijk is hoe het precies met hem gaat.

Mexico en Trinidad zijn op de Gold Cup, waaraan landen uit Noord- en Centraal-Amerika en het Caribisch gebied meedoen, ingedeeld in groep A. Guatemala en El Salvador zijn de andere landen in de poule.

Eigenlijk zou Curaçao deel uitmaken van groep A, maar de ploeg van interim-bondscoach Patrick Kluivert mocht op het laatste moment niet meedoen. Een aantal spelers en stafleden bleken besmet met het coronavirus.

De Mexicanen, die met PSV'er Érick Gutiérrez aan de aftrap stonden tegen Trinidad, wonnen de laatste editie van de Gold Cup in 2019 door in de finale met 1-0 van de Verenigde Staten te winnen.