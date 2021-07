Lionel Messi is emotioneel nu hij na jaren van veel druk en kritiek eindelijk een prijs te pakken heeft met Argentinië. De vedette van FC Barcelona was met zijn land te sterk voor Brazilië in de finale van de Copa América (1-0).

"Dit is ongelooflijk. Het is niet uit te leggen hoe blij ik ben. Ik was in het verleden vaak teleurgesteld, maar ik wist dat dit een keer zou gebeuren", zei Messi na de overwinning in het Maracanã-stadion in Rio de Janeiro.

"Ik had veel vertrouwen in deze ploeg, die sterker is dan tijdens de vorige Copa América. Het zijn goede gasten, die altijd gewoon doorgaan en nooit klagen. De ontlading is nu enorm. Ik heb hier vaak van gedroomd."

Een doelpunt van Ángel Di María in de 22e minuut zorgde ervoor dat Messi niet weer een teleurstelling moest slikken als international. Met Argentinië had hij de Copa América-finale al drie keer verloren en ook op vier WK's slaagde hij er niet in zijn land naar de titel te leiden.

'Ik ga een keer niet verdrietig op vakantie'

Na het laatste fluitsignaal tegen Brazilië stortte de 34-jarige Messi geëmotioneerd ter aarde. Hij werd direct opgezocht door zijn ploeggenoten, die hem het middelpunt van de feestvreugde maakten.

"Ik dacht direct aan mijn familie. We hebben het vaak zwaar gehad. Dan gingen we op vakantie en waren we de eerste dagen verdrietig na weer een teleurstelling. Deze keer is het anders", aldus Messi.

"We beseffen het eigenlijk nog niet, maar deze wedstrijd is historisch. Niet alleen omdat we de titel hebben veroverd, maar ook omdat we Brazilië in eigen land hebben verslagen. We moeten hier met deze nieuwe generatie op voortborduren."

Scaloni: 'Messi was niet helemaal fit'

Bondscoach Lionel Scaloni was trots op Messi, vooral omdat de vedette een lichte blessure bleek te hebben. "Je kunt nooit zonder een speler zoals hij, ook al is hij niet helemaal fit zoals in deze wedstrijd en de voorgaande duels. Als je weet wat hij heeft gedaan om hier te kunnen staan, zou je nog meer van hem houden", zei hij.

"We hebben het over de beste voetballer aller tijden en iedereen wist hoe belangrijk het voor hem was om met het nationale team een ​​titel te winnen. Ik ben hem en zijn teamgenoten eeuwig dankbaar."

Scaloni hoopt dat de prijs veel losmaakt in Argentinië. "Ik hoop dat iedereen in Argentinië ervan geniet. De fans staan achter de ploeg en ik denk dat dat vooral komt omdat ze zich kunnen identificeren met de spelers, die nooit opgeven."