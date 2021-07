AZ moet het komend seizoen definitief stellen zonder Jonas Svensson. De Noorse rechtsback stapte zaterdag transfervrij over naar het Turkse Adana Demirspor.

De 28-jarige Svensson beschikte over een aflopend contract bij AZ, maar de Alkmaarders hadden lange tijd de hoop dat hij alsnog een nieuwe verbintenis zou tekenen. Svensson koos echter voor een contract voor drie jaar tot medio 2024 bij Adana Demirspor.

Svensson kwam in januari 2017 over van Rosenborg BK. Hij speelde in totaal 152 wedstrijden voor AZ, waarin hij goed was voor 7 doelpunten en 27 assists. Hij won geen prijs met de Alkmaarders, maar haalde wel in 2018 de finale van de KNVB-beker, waarin werd verloren van Feyenoord (3-0).

De kans is groot dat AZ deze zomer een nieuwe rechtsback aantrekt. De Noord-Hollanders hebben op die positie op dit moment alleen de beschikking over Yukinari Sugawara, die in het voorbije seizoen Svensson regelmatig verving door een schorsing of blessure bij de Scandinaviër.

Adana Demirspor promoveerde afgelopen seizoen naar de Süper Lig, de hoogste divisie in Turkije. De club toont zich tot dusver ambitieus op de transfermarkt en legde eerder al de Italiaanse vedette Mario Balotelli, die transfervrij werd overgenomen van AC Monza, vast.

AZ heeft in voorbereiding op komend seizoen inmiddels drie oefenduels achter de rug, tegen NEC (4-1), TOP Oss (3-0) en RSC Anderlecht (1-1). De ploeg van trainer Pascal Jansen werkt in de aanloop naar de Eredivisie-start op 14 augustus bij RKC Waalwijk nog vier vriendschappelijke ontmoetingen af.