Joey Veerman baalt van de handelswijze van sc Heerenveen wat betreft een eventuele transfer. De 22-jarige middenvelder kan zich niet vinden in het bedrag dat de Friezen eisen van een geïnteresseerde club.

Veerman staat naar verluidt in de concrete belangstelling van Hellas Verona. De Italiaanse middenmotor zou zelfs al een bod hebben uitgebracht op de voormalig jeugdinternational, maar daar ging Heerenveen niet mee akkoord.

"Volgens mij hebben de Italianen een heel redelijk bod neergelegd, maar als ik dan hoor wat Heerenveen vraagt, kan het weleens een heel moeilijk verhaal worden", zei Veerman zaterdag na de oefenwedstrijd tegen KV Kortrijk (2-2) tegen VI.

"Tien tot twaalf miljoen euro, dat vind ik gekkigheid. Na een coronajaar met lege stadions is het geld overal wel zo'n beetje op. Dan vind ik dit eerlijk gezegd echt nergens op slaan."

Veerman heeft zijn ongenoegen ook geuit bij de directie. "Maar dan zeggen ze: je hebt nog een contract voor drie jaar. Als het dit jaar niet lukt, gaan we nog een jaar van je genieten en vragen we het volgend seizoen opnieuw. Dat vind ik heel jammer, want ik ben aan iets anders toe."

Heerenveen nam Veerman in de zomer van 2019 voor 550.000 euro over van FC Volendam. Hij ontwikkelde zich in de afgelopen twee jaar tot een van de belangrijkste spelers van de Eredivisie-club. In 61 wedstrijden was hij goed voor veertien doelpunten en zestien assists.