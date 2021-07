De Hongaars minister van Buitenlandse Zaken Péter Szijjártó heeft zaterdag flink uitgehaald naar de UEFA. Szijjártó kon zich totaal niet vinden in de straf die Hongarije vrijdag ontving van de Europese voetbalbond wegens discriminerend gedrag van de supporters.

Omdat Hongaarse fans zich misdroegen tijdens de drie groepswedstrijden van de nationale ploeg op het EK, moet Hongarije de komende twee thuisduels in een leeg stadion spelen. Als Hongaarse toeschouwers dat in de komende tweede jaar nog eens doen, komt er nog een duel zonder publiek bij.

"De commissie die zo'n beslissing neemt is een zielig en laf orgaan", schreef Szijjártó in een bericht op Facebook. "Ze moeten zich kapot schamen. Het lijkt erop dat de UEFA steeds meer professionele klikspanen in dienst heeft die niets anders te doen hebben dan rapporten schrijven over wat iemand zei (of niet zei) op het veld. Precies zoals het in het communisme ging: er is geen bewijs nodig, de beschuldiging van de klikspaan is genoeg."

Volgens de ethische commissie van de UEFA zijn tijdens Hongarije-Frankrijk (1-1) diverse Franse spelers racistisch bejegend door Hongaarse supporters, die apengeluiden zouden hebben laten horen wanneer onder anderen Kylian Mbappé aan de bal was. Ook Karim Benzema zou verbaal het mikpunt zijn geweest.

De Puskás Aréna blijft twee thuisduels van Hongarije gesloten voor publiek. Foto: Getty Images

'Wij hadden juist de meest denderende sfeer'

Tijdens Duitsland-Hongarije waren talrijke uitingen van protest te zien tegen de recent aangenomen Hongaarse antihomowet. Volgens het Duitse Bild zouden Hongaarse ultra's voor de aftrap "Duitsland, Duitsland, homoseksuelen" gezongen hebben. Ook zouden twee Hongaarse supporters een homofoob spandoek hebben getoond.

"Na anderhalf jaar achter gesloten deuren hebben wij Hongaren Europa en de wereld weer laten zien hoe het is om een echte voetbalsfeer te hebben bij een voetbalwedstrijd", vervolgde Szijjártó in zijn woedende betoog.

"Door de toeschouwersbeperkingen in andere stadions (behalve Londen) hadden we de meeste toeschouwers en de meest denderende sfeer. Gisteren stonden de wereldmedia vol met de straf van de UEFA. En helaas was het niet eens een grap. De vier uitverkochte EK-wedstrijden in Boedapest blijven voor iedereen een eeuwige herinnering."

Bij de achtste finale Nederland-Tsjechië (0-2) in Boedapest was er eveneens veel te doen over Hongaarse fans en de Hongaarse antihomowet. Bondsvoorzitter Csányi Sándor riep zijn landgenoten voor die wedstrijd in een open brief op om zich te gedragen.