Ajax heeft zaterdag een eerbetoon gebracht aan Peter R. de Vries. Enkele spelers en stafleden poseerden na afloop van de oefenwedstrijd tegen SC Paderborn met een shirt voor de neergeschoten misdaadverslaggever, die fan is van de Amsterdamse club.

Onder anderen aanvoerder Dusan Tadic, Perr Schuurs, David Neres en trainer Erik ten Hag zetten na het fotomoment op het veld van Quick'20 in Oldenzaal hun handtekening op een shirt met daarop de naam van De Vries en het rugnummer 10.

De 64-jarige De Vries werd dinsdagavond in de Lange Leidsedwarsstraat in Amsterdam neergeschoten nadat hij te gast was in RTL Boulevard. Sindsdien ligt hij in kritieke toestand in het ziekenhuis.

Nog dezelfde avond werden door de politie twee verdachten aangehouden: een 35-jarige Pool uit Maurik en een 21-jarige Rotterdammer, die de schutter zou zijn. Zij blijven voorlopig nog in de cel.

Ajax won met 4-1 van Paderborn door doelpunten van Sébastien Haller, Mohammed Kudus, Danilo en Zakaria Labyad. Het was het derde oefenduel van de Amsterdammers, na de ontmoetingen met Koninklijke HFC (6-0-zege) en Quick'20 (1-1).

In de voorbereiding op komend seizoen speelt Ajax ook nog vriendschappelijk tegen Anderlecht, Bayern München en RB Leipzig. De eerste officiële wedstrijd is op 8 augustus de strijd om de Johan Cruijff Schaal tegen PSV in Amsterdam.

Voor de appgebruikers: tik op de tweet om het eerbetoon van Ajax aan Peter R. de Vries te bekijken.