PSV en Feyenoord hebben zaterdag weinig indruk kunnen maken in de oefencampagne richting het nieuwe seizoen. De Eindhovenaren bleven tegen VfL Osnabrück steken op 0-0, de Rotterdammers gingen met 2-0 onderuit tegen Young Boys. Ajax deed het beter en won met 4-1 van het Duitse SC Paderborn.

PSV was in het Stadion an der Bremer Brücke in Osnabrück de gevaarlijkste ploeg, maar slaagde er niet in om een gaatje te vinden in de defensie van de Duitse derdedivisionist. Met name Yorbe Vertessen en Eran Zahavi lieten goede kansen liggen.

Voor PSV was het de derde oefenwedstrijd in de voorbereiding. Van zowel het Belgische RWDM (6-2) als het Duitse Delbrücker SC (10-1) werd met ruime cijfers gewonnen.

Tegen Osnabrück koos trainer Roger Schmidt voor twee verschillende teams in de eerste en tweede helft. Alleen doelman Joël Drommel, die deze zomer overkwam van FC Twente, bleef de hele wedstrijd mee.

Marco van Ginkel begon als aanvoerder bij PSV. De middenvelder werd vorige maand definitief overgenomen van Chelsea, nadat hij eerder al tot vier keer toe verhuurd was aan de Eindhovenaren.

PSV sluit de oefenreeks woensdag in Eindhoven af met een wedstrijd tegen het Griekse PAOK. Precies een week later volgt al het belangrijke treffen met Galatasaray in de voorronde van de Champions League.

Feyenoord lijdt eerste nederlaag onder Slot

Feyenoord leed in de laatste wedstrijd tijdens het trainingskamp in Oostenrijk de eerste oefennederlaag onder trainer Arne Slot. Na een half uur spelen kwam de ploeg op achterstand tegen Young Boys door een treffer van Marvin Spielmann, die dankbaar profiteerde van balverlies bij Feyenoord in de opbouw.

Twintig minuten voor tijd maakte Ulisses Garcia er 2-0 van voor de Zwitserse kampioen, die vorig seizoen in de achtste finales van de Europa League werd uitgeschakeld door Ajax. De linksback scoorde met een strak schot in de verre hoek.

Leroy Fer ontbrak bij Feyenoord wegens een blessure. Jens Toornstra kreeg daarom de aanvoerdersband om zijn schouders. Steven Berghuis, die op het punt lijkt te staan om naar Ajax te verkassen, is niet meegegaan op trainingskamp.

Voor Feyenoord was het de vierde oefenwedstrijd in de voorbereiding op het nieuwe Eredivisie-seizoen, dat half augustus van start gaat. Tegen KAA Gent (1-1), AEK (3-1) en FC Zürich bleef de ploeg van Slot, de opvolger van Dick Advocaat, nog ongeslagen.

Feyenoord neemt het over een week op tegen Werder Bremen. Daarna volgen er nog oefenduels met PAOK en ADO Den Haag. Op 15 augustus is Willem II de eerste tegenstander in de Eredivisie.

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Pedersen, Burger, Senesi, Malacia; Toornstra, Kökçü, Til; Linssen, Bozeník, Sinisterra.

Invallers tweede helft: Diemers, Antonucci, Hall, El Bouchataoui, Skogen, Conteh, Hendriks, Hartjes, Bannis, Vente.

Ajax boekt probleemloze zege in De Lutte

Ajax sloot het trainingskamp in De Lutte zaterdag af met een probleemloze oefenzege op SC Paderborn. De Amsterdammers waren in Oldenzaal met 4-1 te sterk voor de club uit de 2. Bundesliga.

Ajax ging na een kwartier aan de leiding in Overijssel. Aanvoerder Dusan Tadic kreeg de bal aan de rand van het strafschopgebied zomaar in zijn voeten gespeeld en bediende Sébastien Haller met een fraai lobje, waarna de Ivoriaanse spits simpel kon binnentikken.

In de 38e minuut was ook de 2-0 een feit. Mohammed Kudus nam de bal op zijn borst mee, omspeelde de doelman en zag zijn inzet via het been van een Paderborn-verdediger in het doel gaan. Tien minuten na rust vergrootte Danilo de marge op schitterende wijze naar drie met een verwoestend afstandsschot.

Paderborn deed nog wel wat terug via Uwe Hünemeier, die mede dankzij halfslachtig verdedigen van Lisandro Magallán uit een corner kon binnenkoppen. Het slotakkoord was voor Ajax, dat een penalty mocht nemen na een overtreding op Danilo. Zakaria Labyad zag zijn panenka gekeerd worden, maar tekende in de rebound alsnog voor de 4-1.

Het is de tweede oefenzege van Ajax in de voorbereiding op het nieuwe seizoen. De ploeg van trainer Erik ten Hag won vorige week met 0-6 van Koninklijke HFC, maar bleef dinsdagavond tegen amateurclub Quick'20 op een teleurstellend 1-1-gelijkspel steken.

Ajax is al de hele week op trainingskamp in De Lutte. De Amsterdammers, die veel internationals nog moeten missen, vervolgen de voorbereiding op het nieuwe seizoen vrijdag met een wedstrijd tegen Anderlecht.

Opstelling Ajax in eerste helft: Gorter; Mazraoui, Schuurs, Magallán, Baas; Jensen, Taylor, Kudus; Neres, Haller en Tadic.

Opstelling Ajax in tweede helft: Gorter; Schuurs, Magallán, Regeer, Salah-Eddine; Fitz-Jim, Ekkelenkamp, Labyad; Martha, Danilo en Rasmussen.