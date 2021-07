Ajax heeft het trainingskamp in De Lutte zaterdag afgesloten met een probleemloze oefenzege op SC Paderborn. De Amsterdammers waren in Oldenzaal met 4-1 te sterk voor de club uit de 2. Bundesliga.

Ajax ging na een kwartier aan de leiding in Overijssel. Aanvoerder Dusan Tadic kreeg de bal aan de rand van het strafschopgebied zomaar in zijn voeten gespeeld en bediende Sébastien Haller met een fraai lobje, waarna de Ivoriaanse spits simpel kon binnentikken.

In de 38e minuut was ook de 2-0 een feit. Mohammed Kudus nam de bal op zijn borst mee, omspeelde de doelman en zag zijn inzet via het been van een Paderborn-verdediger in het doel gaan. Tien minuten na rust vergrootte Danilo de marge op schitterende wijze naar drie met een verwoestend afstandsschot.

Paderborn deed nog wel wat terug via Uwe Hünemeier, die mede dankzij halfslachtig verdedigen van Lisandro Magallán uit een corner kon binnenkoppen. Het slotakkoord was voor Ajax, dat een penalty mocht nemen na een overtreding op Danilo. Zakaria Labyad zag zijn panenka gekeerd worden, maar tekende in de rebound alsnog voor de 4-1.

Het is de tweede oefenzege van Ajax in de voorbereiding op het nieuwe seizoen. De ploeg van trainer Erik ten Hag won vorige week met 0-6 van Koninklijke HFC, maar bleef dinsdagavond tegen amateurclub Quick'20 op een teleurstellend 1-1-gelijkspel steken.

Ajax is al de hele week op trainingskamp in De Lutte. De Amsterdammers, die veel internationals nog moeten missen, vervolgen de voorbereiding op het nieuwe seizoen vrijdag met een wedstrijd tegen Anderlecht.

Opstelling Ajax in eerste helft: Gorter; Mazraoui, Schuurs, Magallán, Baas; Jensen, Taylor, Kudus; Neres, Haller en Tadic.

Opstelling Ajax in tweede helft: Gorter; Schuurs, Magallán, Regeer, Salah-Eddine; Fitz-Jim, Ekkelenkamp, Labyad; Martha, Danilo en Rasmussen.