Bondscoach Lionel Scaloni van Argentinië heeft in de aanloop naar de finale van de Copa América tegen Brazilië geprobeerd om de druk bij Lionel Messi weg te nemen. De sterspeler won nog nooit een grote prijs met zijn land en de vraag is hoeveel kansen hij nog zal krijgen in de herfst van zijn carrière.

"Of we de finale winnen of niet, 'Leo' blijft de beste speler ooit", zei Scaloni op zijn persconferentie. "Hij heeft geen beker nodig om dat te bewijzen. Zelfs onze tegenstanders weten dat hij de beste ooit is. Maar dat neemt niet weg dat we de finale natuurlijk dolgraag willen winnen."

De 34-jarige Messi stond drie keer eerder in de finale van de Copa América (2007, 2015 en 2016), maar telkens ging het mis voor de Argentijnen. Op het WK van 2014 was Messi ook dicht bij de eerste grote prijs met zijn land - Oranje werd in de halve finales verslagen na strafschoppen - maar in de eindstrijd was Duitsland met 1-0 te sterk.

Na vier verloren finales besloot de aanvaller van FC Barcelona in 2016 zelfs een punt achter zijn interlandloopbaan te zetten, maar daar kwam hij later van terug. Tegenover die teleurstellingen voor Messi staan wel goud met het olympische elftal van Argentinië in 2008 en goud op het WK voor spelers onder de twintig jaar in 2005.

Deze editie van de Copa América verloopt vooralsnog uitstekend voor Messi. Hij troefde Javier Mascherano af als recordinternational en heeft al vier doelpunten en vijf assists achter zijn naam staan.

Lionel Messi hoopt eindelijk zijn eerste grote prijs met Argentinië te veroveren. Foto: Getty Images

Thiago Silva snapt steun voor Messi niet

Vanwege de vrijwel lege erelijst van Messi bij de nationale ploeg zijn er inmiddels zelfs Brazilianen die hopen dat Argentinië zondag de finale wint. Neymar sprak daar deze week op Instagram al zijn verbazing over uit en aanvoerder Thiago Silva deed hetzelfde op zijn persconferentie.

"Het is acceptabel om voor Argentinië te juichen als ze tegen een ander land spelen. Maar ik kan Brazilianen die voor Argentinië zijn als ze tegen Brazilië spelen niet begrijpen. Het maakt niet uit of Messi het verdient om een grote prijs te winnen, wij denken als spelersgroep niet zo", benadrukte Silva.

"Wij denken zelfs het tegenovergestelde. Al sinds we geboren zijn voelen we rivaliteit tussen Argentinië en Brazilië. Deze finale zal daaraan bijdragen. Argentinië is wel erg afhankelijk van Messi. We zullen voorzorgsmaatregelen moeten nemen tegen de spelers die de bal naar hem passen en extra op hem letten."

De finale van de Copa América tussen titelverdediger Brazilië en Argentinië wordt in de nacht van zaterdag op zondag (aftrap 2.00 uur) gespeeld.