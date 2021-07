De nationale voetbalploeg van Curaçao heeft zich op het laatste moment teruggetrokken uit de Gold Cup. Enkele spelers en stafleden van de ploeg van interim-bondscoach Patrick Kluivert bleken besmet met het coronavirus.

Ook veel negatief geteste spelers moesten in quarantaine, waardoor Kluivert geen representatief team meer kon opstellen. Daarop besloot de CONCACAF in samenspraak met de voetbalbond van Curaçao om de ploeg uit het toernooi te halen.

"We hebben er alles aan gedaan om een oplossing te vinden en ervoor te zorgen dat Curaçao mee zou kunnen doen. Maar de gezondheid van de spelers en de staf van alle deelnemers is voor ons een prioriteit", schrijft de CONCACAF in een verklaring.

Curaçao zou de Gold Cup zaterdag openen met een wedstrijd tegen El Salvador in het Amerikaanse Frisco. De ploeg van Kluivert wordt op het toernooi voor landen uit Noord-Amerika, Centraal-Amerika en het Caribisch gebied in groep A vervangen door Guatemala.

De 45-jarige Kluivert werd in mei aangesteld als interim-bondscoach van Curaçao nadat Guus Hiddink besmet was geraakt met het coronavirus. Hiddink, die eind augustus vorig jaar werd aangesteld als bondscoach, is nog herstellende.

Bij de vorige editie van de Gold Cup in 2019 reikte Curaçao nog tot de kwartfinales. De Verenigde Staten voorkwamen dat de ploeg van toenmalig bondscoach Remko Bicentini zich bij de laatste vier voegde.