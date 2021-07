Vangelis Pavlidis maakt de overstap van Willem II naar AZ. De Griekse spits is de tweede aankoop deze zomer van de Alkmaarse club, die eerder verdediger Sam Beukema overnam van Go Ahead Eagles.

Er werd al langer gespeculeerd over een transfer van Pavlidis naar AZ en vrijdag zette hij zijn handtekening onder een vierjarig contract. De veertienvoudig Grieks international had nog een verbintenis tot medio 2022 in Tilburg. Het is niet bekend wat voor transfersom AZ heeft betaald.

"AZ is een van de beste clubs van Nederland. Mijn eerste indrukken van de club zijn ontzettend goed", zegt de 22-jarige Pavlidis vrijdag in een eerste reactie op zijn transfer.

Pavlidis speelde 2,5 jaar voor Willem II, dat hem de eerste maanden huurde van VfL Bochum. Hij scoorde 33 keer in 82 wedstrijden en groeide uit tot international. Voor Griekenland was hij inmiddels al drie keer trefzeker.

'Pavlidis heeft indruk gemaakt'

Bij AZ zal Pavlidis de concurrentie aan moeten gaan met Myron Boadu, al is het nog lang niet zeker dat de spits van Jong Oranje bij de club blijft. Technisch directeur Max Huiberts is blij dat AZ er, ook met het oog op het drukke programma, een spits bij heeft.

"We gaan dit seizoen weer veel wedstrijden spelen, zowel in Europees verband als in de Eredivisie en KNVB Beker. Daarom willen we beschikken over een kwalitatief goede selectie. We zijn heel blij dat het vandaag is rondgekomen", aldus Huiberts.

"Pavlidis heeft indruk gemaakt in de Eredivisie en behoort tot een van de betere spitsen van de competitie. Bovendien zit er nog veel rek in zijn ontwikkeling."