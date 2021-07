De KNVB houdt er nog altijd rekening mee dat de eerste speelronde van de Eredivisie half augustus in volle stadions kan worden gespeeld. Het demissionaire kabinet kondigde vrijdag nieuwe maatregelen aan, waardoor de komende weken maximaal twee derde van de capaciteit mag worden benut bij sportwedstrijden.

Bij evenementen, festivals en sportwedstrijden mag publiek aanwezig zijn, mits iedereen een vaste zitplaats op 1,5 meter heeft. Er mag extra publiek komen als er met coronatoegangsbewijzen wordt gewerkt, maximaal tot twee derde van de capaciteit.

De maatregelen gelden tenminste tot en met tenminste vrijdag 13 augustus, de dag dat de Eredivisie van start gaat met de wedstrijd Go Ahead Eagles tegen sc Heerenveen. Mogelijk wordt dat duel een dag verlaat, aldus een woordvoerder van de KNVB.

Bij de thuiswedstrijden van de Nederlandse clubs in de voorrondes van de Europese toernooien mogen de stadions de komende weken in ieder geval niet vol zitten. Dat geldt onder meer voor PSV-Galatasaray op woensdag 21 juli in de voorronde van de Champions League.

Ook bij de strijd om de Johan Cruijff Schaal op 7 augustus tussen Ajax en PSV mag de Johan Cruijff ArenA maximaal voor twee derde gevuld zijn.

De eerste speelronde van de Keuken Kampioen Divisie, in het weekend van 6, 7 en 8 augustus, valt ook nog binnen de periode van de aangescherpte maatregelen. Het is niet zeker dat de maatregelen na 13 augustus worden versoepeld. Dat wordt in die week besloten, vertelde demissionair premier Mark Rutte vrijdag op de coronapersconferentie.

Toegangstest nog maar 24 uur geldig

Vorige maand maakte het kabinet nog bekend dat de stadions na 30 juni weer volledig bezet mogen zijn. Toegang werd veilig en verantwoord geacht op basis van toegangstests en vaccinaties. Vrijdag besloot het kabinet dat terug te draaien, omdat de coronabesmettingen snel oplopen.

Er is ook besloten dat een toegangstest om een stadion in te mogen nog maar 24 uur geldig is. Dit was 40 uur.

"We hebben lang gewacht op de terugkeer naar volle stadions en het is een flinke domper dat we niet meteen volledig met 100 procent publiek kunnen beginnen", aldus de KNVB, Eredivisie CV en Keuken Kampioen Divisie.

"Er is door alle clubs geïnvesteerd om de stadions coronaproof te maken. We hebben meegewerkt aan de oplossingsrichting door middel van pilotevents en Fieldlab Evenementen. Supporters en sponsors hebben zich flexibel en loyaal opgesteld. Gezien de oplopende besmettingscijfers begrijpen we de maatregelen, maar hopelijk kunnen we bij gunstige ontwikkelingen van het virus weer snel opschalen naar 100 procent bezetting."

Het afgelopen seizoen mocht bij het overgrote deel van de voetbalwedstrijden helemaal geen publiek aanwezig zijn. Tijdens het EK werd vorige maand wel publiek toegelaten in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam, die een capaciteit heeft van 55.500. Het ging toen om 16.000 toeschouwers.