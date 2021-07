Bij de finale van de Copa América tussen Brazilië en Argentinië zijn dit weekend 7.800 toeschouwers welkom. Het duel wordt gespeeld in het Maracanã-stadion in Rio de Janeiro.

Aanvankelijk was het plan dat de finale, net als de rest van het toernooi, achter gesloten deuren gespeeld zou worden. De organisatoren werkten echter protocollen uit om de veiligheid van de toeschouwers te garanderen, waarna het stadsbestuur toestemming gaf om 10 procent van de stadioncapaciteit te gebruiken.

Rio de Janeiro behoort tot de zwaarst door het coronavirus getroffen steden in Brazilië, met een sterftecijfer van 432 per 100.000 inwoners, bijna het dubbele van het nationale gemiddelde.

Argentinië kan de Copa América voor de vijftiende keer in de geschiedenis winnen. De laatste keer dat het prestigieuze toernooi werd gewonnen is ver terug, namelijk in 1993. De Brazilianen azen op de tiende titel.

De finale van de Copa América kan voor Lionel Messi de eerste prijs worden die hij met Argentinië pakt.

De eindstrijd wordt in de nacht van zaterdag op zondag afgewerkt en begint om 2.00 uur Nederlandse tijd.