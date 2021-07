Aleksander Ceferin zou niet snel nog een keer een EK in meerdere speelsteden organiseren. De voorzitter van de UEFA vindt de opzet van het eindtoernooi, dat deze zomer in elf Europese landen wordt gehouden, geen succes.

"Ik zou zo'n plan niet nog een keer steunen", zei Ceferin vrijdag tegen de BBC. "Het is een te grote uitdaging. En ergens is het ook niet correct dat het ene team 1.000 kilometer moet reizen en het andere team 10.000 kilometer."

Ter gelegenheid van de zestigste verjaardag van de UEFA werd besloten om het EK niet in één of twee landen, maar in elf landen af te werken. Nog nooit waren zoveel landen tegelijk gastheer. Het idee, met oorspronkelijk zelfs twaalf gaststeden, kwam destijds van toenmalig UEFA-voorzitter Michel Platini.

"Het is ook niet leuk voor de fans, die voor één wedstrijd in Rome moeten zijn en een dag later een vlucht van meer dan vier uur moeten nemen naar Bakoe", vervolgde Ceferin. "Het was een interessant idee, maar zeer moeilijk in de praktijk uit te voeren. Ik denk niet dat we het in de toekomst nog eens zo gaan doen."

Amsterdam was ook een van de speelsteden. In de Johan Cruijff ArenA werden de drie groepswedstrijden van Oranje en de achtste finale tussen Denemarken en Wales (4-0) afgewerkt.

Het Nederlands elftal werd op het EK in de achtste finales uitgeschakeld door Tsjechië. Zondag staat in Londen de finale tussen Engeland en Italië op het programma. Het eerstvolgende EK, in 2024, is in Duitsland.