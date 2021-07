Ajax-trainer Erik ten Hag snapt waarom de KNVB Louis van Gaal voor de derde keer als bondscoach van het Nederlands elftal wil aanstellen.

Donderdag werd bekend dat Van Gaal de topkandidaat is om de opgestapte Frank de Boer op te volgen en dat de directie van de KNVB naar Portugal is gereisd om met hem te praten.

"Dat is meer dan een uitstekende keus", zei Ten Hag vrijdag bij een persmoment in De Lutte, waar Ajax op trainingskamp is. "Laten we hopen dat Louis ervoor openstaat. Dat is heel belangrijk voor het Nederlandse voetbal."

"Hij kan een topsportklimaat creëren en een team bouwen. Als Louis de klus aanvaardt, dan kan het Nederlands elftal vast weer mooie dingen laten zien. Dat heeft hij al bewezen. Louis is een vakman."

"Het is jammer dat het op het EK niet is gelukt met Oranje. Frank de Boer is een goede collega en ook een goede coach. Nederland kwam ook goed de groep door, maar daarna was het te snel afgelopen", doelde Ten Hag op de nederlaag in de achtste finales tegen Tsjechië (0-2).

Ten Hag blijft zelf zeker bij Ajax

Ten Hag herhaalde dat hij zelf niet beschikbaar is voor de functie van bondscoach. "Dat kan niet, want ik heb vorig jaar bijgetekend bij Ajax. Dus dat zit er niet in", zei de trainer, die in de toekomst wel oren zou hebben naar die functie.

"Het Nederlands elftal is natuurlijk heel aantrekkelijk, zeker omdat ik met 75 procent van de spelers een verleden heb. Het zijn heel goede spelers en als ze een goed team vormen, kun je er ontzettend veel mee bereiken. Maar nu kan ik dat niet, want ik ben bij Ajax."

Van Gaal zei donderdag in gesprek met L'Équipe dat hij openstaat voor een terugkeer als bondscoach. Hij was eerder tussen 2000 en 2002 én tussen 2012 en 2014 de eindverantwoordelijke bij Oranje.