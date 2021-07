Het openbaar Ministerie (OM) in Amsterdam wil Quincy Promes strafrechtelijk vervolgen. De Oranje-international wordt ervan verdacht betrokken te zijn geweest bij een steekpartij.

Promes werd in december opgepakt en twee dagen vastgezet omdat hij vorig jaar zomer zijn neef zou hebben gestoken met een mes tijdens een groot familiefeest in Abcoude.

De 29-jarige Promes heeft eerder via zijn advocaat laten weten dat hij niet ter plaatse was. Het vermoedelijke slachtoffer liep ernstig letsel op.

De politie rondde het onderzoek in mei af en stuurde het dossier door naar het OM in Amsterdam. Dat heeft na bestudering daarvan geleid tot de "voorgenomen beslissing" om tot vervolging over te gaan.

Er is nog geen definitieve aanklacht. Deze wordt pas opgesteld als de advocaat van Promes, Gerard Spong, onderzoekswensen heeft ingediend. Mochten die onderzoekswensen leiden tot nadere onderzoekshandelingen, dan zullen die eerst worden uitgevoerd voordat het OM een definitieve beslissing neemt.

Promes verruilde Ajax in februari voor zijn oude club Spartak Moskou. Vorige maand was hij ook met Oranje actief op het EK, waarin het Nederlands elftal in de achtste finales werd uitgeschakeld door Tsjechië.