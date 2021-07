Erik ten Hag hoopt dat hij deze zomer nog één of meer aanvallende versterkingen kan verwelkomen bij Ajax. De trainer van de landskampioen vindt dat zijn ploeg vooral voorin vers bloed kan gebruiken.

"Je zou zeggen dat we het aardig voor elkaar hebben als er niemand weggaat, maar ik ben wel op zoek naar nieuwe energie en prikkels voor de ploeg", zei Ten Hag vrijdag bij een persmoment in De Lutte, waar Ajax op trainingskamp is.

De coach werd - uiteraard - gevraagd naar de stand van zaken rond de mogelijke komst van Feyenoord-aanvoerder Steven Berghuis en FC Nordsjaelland-talent Kamaldeen Sulemana, maar over beide spelers liet hij niets los.

Vooral de interesse van Ajax in Berghuis is al een tijdje onderwerp van gesprek. Iets eerder op de dag liet Feyenoord-directeur Frank Arnesen aan ESPN weten dat de transfer "in handen van juristen is".

Kan Erik ten Hag deze zomer nog nieuwe aanvallers verwelkomen bij Ajax? Kan Erik ten Hag deze zomer nog nieuwe aanvallers verwelkomen bij Ajax? Foto: ANP

'Hoop dat Onana zo snel mogelijk terug is'

Ten Hag werd ook gevraagd naar André Onana, die tot 4 november een dopingschorsing uitzit en in het laatste jaar van zijn contract zit. Ondanks dat de keeper niet zou willen verlengen, ziet de trainer toch toekomst voor hem in de Johan Cruijff ArenA.

"Ik hoop dat hij zo snel mogelijk terug is. De beste gaat keepen. We zullen zien. We hebben gezien welke potentie hij heeft en op welk niveau hij kan keepen. De lat ligt heel erg hoog", aldus Ten Hag.

"Ik heb een ontzettend goede verhouding met hem, hij draagt bij aan ons succes. Hij is zó compleet in zijn spel. Ik acht hem in staat om nog een heel mooie ontwikkeling te maken en heel mooie vervolgstappen te zetten."

Ajax heeft ter voorbereiding op het nieuwe seizoen inmiddels twee oefenduels met amateurs achter de rug. Koninklijke HFC werd met 0-6 verslagen en tegen Quick'20 kwamen de Amsterdammers niet verder dan 1-1.