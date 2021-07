Marcus Berg neemt na negentig interlands afscheid van de nationale ploeg. De 34-jarige spits heeft bondscoach Janne Andersson laten weten niet langer beschikbaar te zijn voor het Zweedse elftal.

Berg, oud-speler van FC Groningen en PSV, maakte 24 doelpunten voor de nationale ploeg. Daarmee staat hij elfde op de eeuwige topscorerslijst van Zweden.

De aanvaller debuteerde begin 2008 voor Zweden en deed met zijn land mee aan het EK 2016, WK 2018 en het EK van deze zomer.

De ploeg van Andersson moest het in de achtste finales van het EK na verlenging afleggen tegen Oekraïne (1-2). Berg kwam in vier wedstrijden op de Europese eindronde niet tot scoren. "Met zijn werklust, loyaliteit en leiderschap is hij jarenlang een belangrijke kracht geweest voor onze ploeg", aldus de bondscoach.

Berg speelde tussen 2007 en 2009 voor FC Groningen en in het seizoen 2010/2011 op huurbasis voor PSV. De spits keerde begin dit jaar terug in de Zweedse competitie bij IFK Göteborg.

Berg wil in clubverband nog wel doorgaan met voetballen. Hij heeft bij IFK Göteborg nog een contract tot en met het einde van 2023.