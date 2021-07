Het gaat iets beter met Foeke Booy, die onlangs werd getroffen door een herseninfarct. De technisch manager van SC Cambuur is overgeplaatst naar een revalidatiecentrum.

"Na de enorme schrik van begin deze week is er inmiddels voorzichtig goed nieuws te melden over de gezondheid van Foeke", schrijft Cambuur vrijdag in een verklaring. "Het gaat per dag iets beter met de technisch manager en hij werkt vol goede moed aan zijn herstel."

De 59-jarige Booy werd zondag getroffen door een herseninfarct en lag sindsdien in het ziekenhuis. De geboren Fries is nu dus overgeplaatst naar een revalidatiecentrum, waar hij minstens vier weken zal verblijven.

Het is onduidelijk hoelang het herstel van Booy precies gaat duren. Zijn taken als technisch manager worden voorlopig overgenomen door financieel directeur Gerald van den Belt.

"Mede namens Foeke en zijn familie willen we iedereen hartelijk bedanken voor alle steunbetuigingen, bloemen en attenties. Dit wordt zeer gewaardeerd", aldus Cambuur.

Booy, die als trainer voor de groep van FC Utrecht, Al Nassr in Saoedi-Arabië, Sparta Rotterdam, Cercle Brugge en Go Ahead Eagles stond, is sinds eind 2017 technisch manager bij Cambuur. De club uit Leeuwarden dwong afgelopen seizoen als landskampioen promotie naar de Eredivisie af.