De pikante transfer van Steven Berghuis naar Ajax ligt volgens Feyenoord-directeur Frank Arnesen in de handen van juristen. Naar verluidt zijn Feyenoord en Ajax het niet eens over de interpretatie van het contract van de 29-jarige aanvaller.

Berghuis heeft een gelimiteerde afkoopsom van 4 miljoen euro in zijn contract staan. Feyenoord zou die clausule interpreteren als minimaal 4 miljoen euro, terwijl de Amsterdammers aan 4 miljoen euro genoeg hopen te hebben.

"Er valt weinig over te zeggen momenteel. Hij is er niet", aldus Arnesen, die met zijn club op trainingskamp in Oostenrijk is, tegen ESPN. "Het ligt in handen van juristen. Drie partijen praten erover. En wat de uitkomst is, zien we wel."

Berghuis, die nog een contract voor één seizoen heeft, is vanwege zijn deelname aan het EK niet met Feyenoord meegegaan op trainingskamp. In theorie zou hij zich over twee weken weer in Rotterdam moeten melden.

Volgens Frank Arnesen buigen juristen zich over de transfer van Feyenoord-aanvoerder Steven Berghuis naar Ajax. Foto: ANP

'Contract is getekend voor mijn tijd'

Arnesen wilde niet te veel uitweiden over de inhoud van de gesprekken met de juristen. "Dit contract is vóór mijn tijd getekend", vervolgde hij. "Er zitten nogal wat haken en ogen aan. Ik heb geen idee of de onderhandelingen moeizamer gaan omdat het met Ajax is."

"Of ik teleurgesteld ben dat hij wil overstappen naar een concurrent van ons? Het is zoals het is. Ik heb zoveel meegemaakt in mijn voetballoopbaan. Spelers komen en gaan. Mijn job is nu om te kijken wat het beste voor Feyenoord is."

Berghuis kan de eerste Feyenoorder sinds Arnold Scholten in 1995 worden die Feyenoord verruilt voor Ajax. Hij speelt sinds 2016 bij Feyenoord en sleepte in vijf jaar een landstitel, een KNVB-beker en twee Johan Cruijff-schalen met de club in de wacht. In 199 officiële wedstrijden voor de Rotterdammers was de vleugelaanvaller 87 keer trefzeker.