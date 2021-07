Ben Rienstra kan voorlopig niet in actie komen bij Fortuna Sittard. Bij de 31-jarige aanvoerder zijn tijdens medische testen hartproblemen aan het licht gekomen, waardoor aanvullende onderzoeken nodig zijn.

"Op basis van recent afgenomen cardiologische onderzoeken is verder onderzoek gewenst in het belang van de gezondheid van Ben. Hierin willen alle betrokken partijen geen enkel risico nemen", meldt Fortuna Sittard vrijdag in een verklaring.

"De komende periode zal Ben door specialisten verder worden onderzocht. Op het moment dat de diagnostiek is afgerond, zullen alle partijen met meer informatie naar buiten komen. Tot die tijd zal Ben niet in actie komen voor Fortuna Sittard."

Volgens VI onderging de Fortuna-selectie in voorbereiding op het nieuwe seizoen op verzoek van trainer Sjors Ultee een uitgebreidere medische keuring dan normaal en kwam daarbij de hartafwijking van Rienstra aan het licht. Door de problemen zou de carrière van de middenvelder in gevaar zijn.

Rienstra speelt sinds een jaar voor Fortuna, zijn zesde Eredivisie-club. Eerder kwam de geboren Alkmaarder uit voor Heracles Almelo, PEC Zwolle, AZ, Willem II en sc Heerenveen. Voor zijn komst naar Fortuna was hij speler van het Turkse Kayserispor.

Fortuna eindigde afgelopen seizoen als elfde in de Eredivisie. De Limburgers beginnen het nieuwe seizoen op zaterdag 14 augustus met een thuiswedstrijd tegen FC Twente.