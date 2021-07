Het Servische talent Filip Stevanovic speelt de komende twee seizoenen voor sc Heerenveen. De Friezen nemen de achttienjarige jeugdinternational tijdelijk over van Manchester City.

"Filip staat bekend als een van de grotere talenten van Servië. Zowel hij als City heeft een goed gevoel bij een verhuur van twee seizoenen aan onze club", zegt Ferry de Haan, de technisch manager van Heerenveen, vrijdag op de site van de club.

"Filip is een doelgerichte aanvaller met overzicht en een goede individuele actie. Zijn komst zorgt aanvallend voor meer mogelijkheden en een gezonde concurrentie met de andere buitenspelers in onze selectie."

Stevanovic doorliep in zijn vaderland de jeugdopleiding van FK Partizan en debuteerde in 2018 op zestienjarige leeftijd in het eerste elftal van de club. De aanvaller werd begin dit jaar vastgelegd door City, dat hem wel het seizoen liet afmaken bij Partizan.

Stevanovic speelde al 72 keer voor Partizan

Namens de topclub uit Belgrado speelde Stevanovic ondanks zijn jonge leeftijd al 72 officiële wedstrijden, waarin hij dertien keer scoorde en vijf keer een assist gaf. Hij deed drie keer mee bij Servië onder 21.

Heerenveen legde tot dusver drie spelers vast voor het nieuwe seizoen. Naast de komst van Stevanovic werd keeper Xavier Mous weggehaald bij PEC Zwolle en werd verdediger Milan van Ewijk overgenomen van ADO Den Haag.

De ploeg van coach Johnny Jansen begint het Eredivisie-seizoen op vrijdag 13 augustus met een uitwedstrijd tegen het gepromoveerde Go Ahead Eagles.