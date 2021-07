Ronald Koeman maakt zich nog geen grote zorgen over de toekomst van Lionel Messi bij FC Barcelona. Naar verluidt wil de Argentijnse sterspeler een nieuw contract tekenen in Catalonië, maar er is nog altijd geen witte rook.

"Als een kwestie niet is opgelost, moet je je zorgen maken", zei Koeman bij een door hem gesponsord golftoernooi volgens Marca. "Maar ik heb er het volste vertrouwen in dat onze voorzitter het allemaal regelt. Het is niet alleen voor de club, maar voor de hele competitie belangrijk dat de beste speler ter wereld bij ons blijft."

Het contract van de 34-jarige Messi bij Barcelona liep op 1 juli af. Volgens verschillende media is een akkoord over een nieuwe verbintenis nabij, maar La Liga-baas Javier Tebas plaatste donderdag vraagtekens bij een nieuwe deal. "Als FC Barcelona geen spelers verkoopt, kan het Messi niet vastleggen", zei hij bij El Chiringuito.

Koeman werd vrijdag geconfronteerd met de uitspraken van Tebas. "Iedere partij moet zijn eigen belangen verdedigen en er zijn regels waar alle clubs aan moeten voldoen. Joan Laporta (voorzitter, red.) vertelde me gisteren dat ik me geen zorgen hoef te maken. We hebben er vertrouwen in dat er snel een akkoord met 'Leo' over een meerjarig contract komt."

Mogelijk komt er volgende week wel duidelijkheid over de toekomst van Messi, die zich nu nog op de Copa América focust. De Argentijn speelt in de nacht van zaterdag op zondag (Nederlandse tijd) met zijn land de finale tegen Brazilië.

Koeman vindt dat Pedri niet naar Tokio moet gaan

Spaanse media vroegen Koeman vrijdag ook naar het drukke schema van Pedri. De achttienjarige Spanjaard speelde afgelopen seizoen liefst 52 officiële wedstrijden voor FC Barcelona, deed daarna met zijn land mee aan het EK en reist straks naar Tokio voor de Olympische Spelen. Volgens Koeman is dat onverantwoord.

"Twee topcompetities in de zomer afwerken is te veel voor een voetballer. Hij heeft in La Liga afgelopen seizoen en bij Spanje op het EK bijna alles gespeeld. Het is verre van ideaal om dan na een paar dagen vrij naar Japan te vliegen voor de Spelen. Het is gewoon te veel van het goede", oordeelde Koeman, die er sowieso geen fan van is dat voetbal op het olympische programma staat.

"Dat is mijn persoonlijke mening, maar ik zie de Olympische Spelen als een toernooi waarbij het om atletiek en andere overige sporten gaat, en niet om voetbal. Ik begrijp wel dat de spelers graag meedoen, maar het speelschema is al erg vol en we moeten de spelers beschermen."