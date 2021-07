Louis van Gaal heeft donderdag in gesprek met L'Équipe gezegd dat hij openstaat voor een terugkeer als bondscoach van het Nederlands elftal. De 69-jarige Amsterdammer is de belangrijkste kandidaat om de vertrokken Frank de Boer op te volgen.

"Als het me wordt gevraagd, zal ik erover nadenken. De trainerspositie is erg belangrijk voor de ontwikkeling en innovatie van het voetbal in het land", aldus Van Gaal, die zich voor het eerst uitlaat over de berichten die hem linken aan Oranje.

De KNVB moet op zoek naar een nieuwe bondscoach door het ontslag van De Boer, die vorige week opstapte na het teleurstellend verlopen EK. Verschillende media meldden donderdag dat Van Gaal de topkandidaat is om de vacante positie in te vullen en dat de directie van de voetbalbond naar Portugal is gereisd om met hem te praten.

Van Gaal was tussen 2000 en 2002 en tussen 2012 en 2014 ook al bondscoach van het Nederlands elftal, maar presteerde wisselend. Hij slaagde er begin deze eeuw niet in om Oranje naar het WK van 2002 te loodsen, maar nam revanche tijdens zijn tweede termijn: Nederland eindigde op het WK van 2014 verrassend als derde.

"Ik kreeg de baan een tweede keer aangeboden en het was meer dan een eer. Het zou ongelooflijk zijn als die me een derde keer zou worden aangeboden. In dat geval zal ik erover moeten nadenken, ook al ben ik gepensioneerd", aldus Van Gaal.

Het is voor de KNVB zaak om snel een opvolger van De Boer aan te stellen, want Oranje speelt begin september al belangrijke interlands met het oog op kwalificatie voor het WK van 2022. Nederland neemt het die maand op tegen Noorwegen (uit), Montenegro (thuis) en Turkije (thuis).

Van Gaal kritisch op Portugal en Frankrijk

Van Gaal baarde vorige week nog opzien met een speech bij de uitzwaaitraining van de Oranjevrouwen voor de Olympische Spelen. "Kijk nu eens naar het EK heren. Dan zie je dat een veredeld stelletje sterren het niet kan", zei Van Gaal, zonder expliciet te noemen op welk land hij doelde.

Het leek over Oranje te gaan, maar in gesprek met L'Équipe is Van Gaal met name kritisch op Portugal en Frankrijk, die ondanks hun status als titelfavoriet snel werden uitgeschakeld. "In mijn ogen zijn dat geen teams, maar verzamelingen van individuen."

"Ik was er zelf niet bij, maar het is geen toeval dat de teleurstellende titelfavorieten Portugal, Frankrijk en Duitsland al langere tijd dezelfde bondscoach hebben. Ze zitten er te lang en veranderen niks. Ik vraag me soms af waarom de spelers niet slagen, maar dat komt doordat de balans tussen de spelers en de coach zoek is."