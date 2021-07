Het noodlijdende ADO Den Haag hoopt voor het einde van deze maand een nieuwe aandeelhouder en investeerder te hebben gevonden. De Haagse eerstedivisionist meldt donderdag in een verklaring dat er volgens de huidige stand van zaken geen overnamekandidaat meer lijkt te zijn.

"ADO Den Haag heeft naar het zich laat aanzien tot het eind van de maand de tijd om tot een oplossing te komen", laat de clubleiding op de website weten.

ADO Den Haag heeft een aandeelhouder/investeerder op korte termijn nodig om het bedrag te kunnen financieren dat aan de schuldeisers moet worden voldaan. De huidige aandeelhouder United Vansen Sports (UVS) heeft laten weten de benodigde investering niet te willen doen. Zonder een nieuwe geldschieter kan de Haagse club de schuldenlast niet wegwerken.

ADO sprak met twee gegadigden om de aandelen van UVS over te nemen en te investeren in de club: Vanad (Ad Nederlof) en Het Haags Collectief (Ed Maas, Jeroen Lentze en Martin Jol). Met beide partijen kon de clubleiding geen overeenstemming bereiken.

De voorzieningenrechter stelde ADO Den Haag afgelopen maandag opnieuw in het gelijk in het beroep dat UVS had ingediend tegen de uitspraak op 26 april. De rechter bepaalde toen dat de Chinese grootaandeelhouder een bedrag van 2 miljoen euro moet betalen aan de club, die wegens het uitblijven van afgesproken betalingen van de eigenaar in financiële problemen verkeert.

Naar het zich laat aanzien heeft ADO Den Haag tot eind deze maand de tijd om een oplossing te vinden voor de financiële situatie.