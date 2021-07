Trainer Arne Slot hoopt zijn Feyenoord-selectie op korte termijn defensief te versterken. De deze zomer aangestelde coach merkt op dat zijn ploeg achterin te weinig ervaring heeft.

"Het valt me op dat we een smalle groep hebben als je kijkt naar spelers die ervaring in de Eredivisie of een andere competitie hebben", aldus Slot donderdag tegen Rijnmond.

"Vooral in vergelijking met de ploegen om ons heen. Centraal achterin heb je alleen Marcos Senesi, die meer dan tien wedstrijden op het hoogste niveau heeft gespeeld."

Het elftal van Slot, dat deze week op trainingskamp is in Oostenrijk, bestaat dan ook voor een groot gedeelte uit jeugdspelers. "Zij maken een goede indruk", vervolgde de opvolger van Dick Advocaat.

"Dat kun je al afleiden aan het feit waarom ik ze meeneem. Ze zitten er echt niet alleen als opvulling bij."

Slot gaat niet veel met elftal rouleren

Feyenoord speelt over twee weken al een officiële wedstrijd als het in actie moet komen in de tweede voorronde van de Conference League. Vanwege die korte aanloop wil Slot niet te veel rouleren met zijn elftal. "Dat was de afgelopen duels al te zien", vertelde hij.

"Je moet snel goed zijn, dus is het niet logisch om de eerste weken fifty-fifty te spelen. Er moeten snel automatismen in het spel komen. We willen de spelers voorbereiden op drie duels in acht dagen omdat we door willen in Europa", aldus Slot, die liet weten dat Feyenoord juist daarom veel oefenduels afwerkt.

Feyenoord speelde in de oefencampagne gelijk tegen AA Gent (1-1) en won van AEK Athene (3-1) en FC Zürich (1-0). In de tweede voorronde van de Conference League spelen de Rotterdammers tegen FC Drita uit Kosovo of het Montenegrijnse FK Decic.