Diego Simeone heeft zijn contract bij Atlético Madrid donderdag met twee jaar verlengd. De 51-jarige Argentijn ligt nu tot medio 2024 onder contract bij de Spaanse kampioen.

Simeone is sinds december 2011 de eindverantwoordelijke bij Atlético. Hij volgde destijds de ontslagen Spanjaard Gregorio Manzano op.

'El Cholo' leidde zijn ploeg afgelopen seizoen naar het elfde landskampioenschap in de clubgeschiedenis. In 2014 hielp hij Atlético ook al aan de landstitel, de eerste in achttien jaar.

Daarnaast veroverde Simeone met Atlético twee keer de Europa League, twee keer de Europese Super Cup, eenmaal de Copa del Rey en eenmaal de Spaanse supercup.

Simeone was ook dicht bij het veroveren van de Champions League, maar tot twee keer toe (2014 en 2016) werd in de finale verloren van stadgenoot en aartsrivaal Real Madrid.

Voor Atlético Madrid begint het nieuwe seizoen in La Liga op 15 augustus. De ploeg van Simeone gaat dan op bezoek bij RC Celta.