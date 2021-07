Didier Deschamps van Frankrijk mag ondanks een teleurstellend verlopen EK aanblijven als bondscoach. Voorzitter van de Franse voetbalbond Noël Le Graët zei donderdag dat een vertrek van Deschamps niet aan de orde is.

"Over zijn positie is geen enkele discussie", aldus Le Graët. "Zijn wil om door te gaan is sterk en die van ons ook."

Deschamps is al sinds 2012 bondscoach van 'Les Bleus' en zijn contract loopt door tot en met het WK van 2022 in Qatar. De oud-international loodste Frankrijk in 2018 naar de wereldtitel en had graag de Europese titel op zijn palmares bijgeschreven.

Frankrijk werd op het EK in de achtste finales uitgeschakeld door Zwitserland. Na verlenging was de stand 3-3 en de Zwitsers wonnen de strafschoppenserie doordat sterspeler Kylian Mbappé zijn penalty miste.

Kort na de uitschakeling van Frankrijk zei Le Graët nog dat de bond over de positie van Deschamps na zou gaan denken. "We zullen daarbij geen overhaaste beslissing nemen, ook al hebben we onze doelen niet gehaald", vertelde hij tegen L'Équipe.

Deschamps, die met zijn ploeg in de groepsfase als eerste eindigde in een poule met onder meer Duitsland en Frankrijk, kreeg in eigen land stevige kritiek na de uitschakeling.