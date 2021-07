De KNVB ziet Louis van Gaal als de ideale kandidaat om de opgestapte Frank de Boer op te volgen als bondscoach van het Nederlands elftal, schrijven het AD en de Volkskrant donderdag. Volgens de NOS is de directie van de voetbalbond al op weg naar Portugal om met de ervaren coach te praten.

De 51-jarige De Boer nam vorige week ontslag vanwege het teleurstellend verlopen EK. Oranje won weliswaar alle groepswedstrijden, maar ging in de achtste finales na een tegenvallend optreden verrassend onderuit tegen Tsjechië (0-2).

Technisch directeur Nico-Jan Hoogma gaf na het ontslag van De Boer al aan dat de KNVB een bondscoach wil met "de aura van een leider, zoals Ronald Koeman". Volgens het AD en de Volkskrant is de voetbalbond na een evaluatie van het EK en het opmaken van een profielschets uitgekomen bij Van Gaal.

Het is onduidelijk of de 69-jarige Amsterdammer er zelf oren naar heeft om bondscoach te worden. Van Gaal is na zijn ontslag bij Manchester United in 2016 niet meer in een officiële functie werkzaam geweest in de voetballerij, al heeft hij nooit officieel zijn pensioen aangekondigd.

Waarschijnlijk wordt een dezer dagen al duidelijk of Van Gaal een terugkeer bij Oranje ziet zitten. De NOS meldt dat Hoogma en directeur betaald voetbal Eric Gudde donderdag afreizen naar Portugal, waar Van Gaal een huis heeft.

Van Gaal leidde Oranje in 2014 naar WK-brons

Van Gaal kan voor de derde keer bondscoach van Oranje worden. De trainer was van 2000 tot 2002 en tussen 2012 en 2014 al keuzeheer van het Nederlands elftal. In zijn eerste periode liep Oranje een ticket voor het WK 2002 mis, maar in zijn laatste periode was Van Gaal succesvol door Oranje verrassend naar de derde plek op het WK van 2014 te loodsen.

Vorige week leek Van Gaal tijdens een speech op het trainingsveld van de Oranjevrouwen, waar hij prijzen uitreikte aan bondscoach Sarina Wiegman en Vivianne Miedema, nog uit te halen naar de selectie van Oranje. "Kijk nu eens naar het EK heren. Dan zie je dat een veredeld stelletje sterren het niet kunnen", zei Van Gaal, overigens zonder het Nederlands elftal expliciet te benoemen.

Sinds het ontslag van De Boer zijn meerdere potentiële opvolgers genoemd in de media, maar daarvan vielen er al een aantal af. Joachim Löw, Henk ten Cate en Ajax-trainer Erik ten Hag hebben stellig aangegeven (op dit moment) niet open te staan voor het bondscoachschap bij Oranje.

De KNVB is erbij gebaat om snel een opvolger van De Boer aan te stellen, want Oranje komt op 1 september weer in actie in de kwalificatie voor het WK 2022. Het Nederlands elftal neemt het dan in Oslo op tegen Noorwegen.